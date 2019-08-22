"Пока не изменит отношения к Украине": МИД Германии не видит смысла ослаблять санкции в отношении РФ
22 августа, 2019, 20:07
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что не видит никаких оснований ослаблять санкции ЕС в отношении РФ, пока Москва не изменит своего отношения к конфликту в Украине
Об этом пишет Радио Свобода.
"Россия должна осуществить определенные шаги с этой точки зрения. Пока этого не произошло. Но пока положение остается такое, будет трудно говорить о санкциях ЕС", - добавил он.
Но министр заверил, что во время переговоров в Москве у него сложилось впечатление, что появились новые возможности для разрешения конфликта на Донбассе.
"Думаю, сейчас возможно то, что невозможно было предыдущими месяцами, предшествующими годами", - пояснил Маас.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
- Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
- ЕС против безусловного возвращения России в G8
- Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины. В РФ раскритиковали это заявление: назвали "бессмысленным набором букв"
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