"Пока не изменит отношения к Украине": МИД Германии не видит смысла ослаблять санкции в отношении РФ

22 августа, 2019, 20:07

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что не видит никаких оснований ослаблять санкции ЕС в отношении РФ, пока Москва не изменит своего отношения к конфликту в Украине

Об этом пишет Радио Свобода.

"Россия должна осуществить определенные шаги с этой точки зрения. Пока этого не произошло. Но пока положение остается такое, будет трудно говорить о санкциях ЕС", - добавил он.

Но министр заверил, что во время переговоров в Москве у него сложилось впечатление, что появились новые возможности для разрешения конфликта на Донбассе.

"Думаю, сейчас возможно то, что невозможно было предыдущими месяцами, предшествующими годами", - пояснил Маас.