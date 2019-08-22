//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Обеспокоенные предположениям возвращения РФ": посольство Украины в США напомнило, за что Россию выгнали из G8

"Обеспокоенные предположениям возвращения РФ": посольство Украины в США напомнило, за что Россию выгнали из G8


фото: ap
Посольство Украины в США выразило обеспокоенность предположениями о возможности возвращения Большой семеркой членства России в этом клубе

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба украинского дипломатического представительства.

"Обеспокоенные появлением предположений о возможности возвращения РФ в Группу семи. Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.

Посольство Украины напомнило, что Россия не только не исправила свое поведение в отношении Украины и отношение к правам человека, а наоборот - продолжила оккупацию и ухудшила ситуацию с демократическими свободами во внутренней политике.

"Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи. Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - отметили в посольстве Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

21 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать