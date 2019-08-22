"Обеспокоенные предположениям возвращения РФ": посольство Украины в США напомнило, за что Россию выгнали из G8

22 августа, 2019, 09:47

Посольство Украины в США выразило обеспокоенность предположениями о возможности возвращения Большой семеркой членства России в этом клубе

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба украинского дипломатического представительства.

"Обеспокоенные появлением предположений о возможности возвращения РФ в Группу семи. Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.

Посольство Украины напомнило, что Россия не только не исправила свое поведение в отношении Украины и отношение к правам человека, а наоборот - продолжила оккупацию и ухудшила ситуацию с демократическими свободами во внутренней политике.

"Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи. Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - отметили в посольстве Украины.