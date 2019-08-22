"Обеспокоенные предположениям возвращения РФ": посольство Украины в США напомнило, за что Россию выгнали из G8
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба украинского дипломатического представительства.
"Обеспокоенные появлением предположений о возможности возвращения РФ в Группу семи. Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.
Посольство Украины напомнило, что Россия не только не исправила свое поведение в отношении Украины и отношение к правам человека, а наоборот - продолжила оккупацию и ухудшила ситуацию с демократическими свободами во внутренней политике.
"Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи. Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - отметили в посольстве Украины.
- Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию к G8 в 2020 году
- Германия не поддержала возвращение России к G8.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против возвращения России к G8.
- Макрон заявил, что обязательным условием возвращения России к G8 является "поиск решения в отношении Украины".
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