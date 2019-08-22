"Никаких украинцев": мэр польской Гдыни посетил украинский ресторан на фоне ксенофобского скандала

22 августа, 2019, 14:48

Мэр польского города Гдыня Войцех Щурек осудил ксенофобское объявление местного ресторана о найме работников, в котором была фраза: "Никаких украинцев или им подобных"

Как сообщает Onet.pl, Щурек в знак солидарности с Украинской и протеста против межнациональной ненависти посетил местный ресторан, принадлежащий украинцу.

В комментарии журналистам он назвал объявление польского ресторана позорным.

"Это позорные слова. Они не имеют права звучать в нашем публичном пространстве и, в частности, в таком открытом и современном городе, как Гдыня. Мы очень рады, что в Гдыню прибывает много молодых украинцев, которые тяжело работают", - сказал Щурек.

Напомним, в Польше Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения собирается подать заявление в прокуратуру из-за скандального объявления, которое разместил ресторан Гдыни.