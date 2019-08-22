"Не Россия": шеф Пентагона назвал главную угрозу для США

22 августа, 2019, 11:33

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай представляет для США наибольшую угрозу

Об этом он сказал в интервью Fox News Channel, отвечая на вопрос, какая страна опасна для США - Китай или Россия.

"Я думаю, что в долгосрочной перспективе Китай - самая большая проблема, с учетом их экономических возможностей, политического веса и амбиций. Они изучили нас... нашу доктрину", - заявил он.

Ранее Марк Эспер, комментируя взрывы на военном полигоне в районе российского города Северодвинска, сказал, что это свидетельствует о том, что РФ пытается расширить свой ядерный арсенал.