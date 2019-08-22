"Не хотели никого обидеть", - пресс-секретарь СБУ о плакате с "красноармейцем"
22 августа, 2019, 18:45
В СБУ прокомментировали скандальную ситуацию с рисунком на странице службы в соцсети, который похож на советскую агитку
В пресс-службе СБУ отметили, что на картинке отсутствует советская символика, определенная законом "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине", сообщает Украинская правда .
"Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
- 22 августа на странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook появился пост, в котором рекламируется телеграмм канал службы. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что рисунок похож на советский плакат с красноармейцем, который спрашивает и призывает "Ты записался добровольцем?".
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