//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Не хотели никого обидеть", - пресс-секретарь СБУ о плакате с "красноармейцем"

"Не хотели никого обидеть", - пресс-секретарь СБУ о плакате с "красноармейцем"

В СБУ прокомментировали скандальную ситуацию с рисунком на странице службы в соцсети, который похож на советскую агитку

В пресс-службе СБУ отметили, что на картинке отсутствует советская символика, определенная законом "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине", сообщает Украинская правда .

"Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

  • 22 августа на странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook появился пост, в котором рекламируется телеграмм канал службы. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что рисунок похож на советский плакат с красноармейцем, который спрашивает и призывает "Ты записался добровольцем?".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать