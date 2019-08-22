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Espreso.tvОбщество"Не гоняйтесь за злыми духами": Супрун постебалась над запросом от СМИ о сеансах экзорцизма

"Не гоняйтесь за злыми духами": Супрун постебалась над запросом от СМИ о сеансах экзорцизма


фото: factroom
21 августа пресс-служба МЗ получила запрос от телеканала "Украина" относительно последствий сеансов экзорцизма

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

В частности, в запросе речь шла о следующем:

"Просим Вашей помощи в получении видеокомментария по следующим вопросам:

1. Какие могут быть последствия для здоровья человека после сеансов экзорцизма, изгнания дьявола и других оккультных обрядов?

2. Стоит ли людям, нуждающимся в психологической помощи, обращаться к так называемым целителям и священникам экзорцистам за помощью?"

"Сомневаюсь, что Министерству финансов поступают запросы от телеканалов с просьбой о видеокомментариях о деревьях, на которых растут деньги, а Министерству инфраструктуры - о плоской земле и трех слонах, на которых она держится", - отметила Супрун.

Руководительница МЗ также интересуется, почему из всех общественно важных тем, о которых потенциально можно рассказать большой аудитории, выбирают темы именно такого характера, а не о вакцинации, репродуктивном  здоровье, здоровом образе жизни или изменениях в медицинской системе.

"В руках медиа также ответственность за здоровье граждан. Качество вашего контента - это и о качестве нашей информационной среды и безопасности. Перестаньте гоняться за "злыми духами" и пережитками прошлого", - подытожила она.

 

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