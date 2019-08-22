"Либо невежество, либо нелояльность": Трамп раскритиковал американских евреев, которые поддерживают демократов

Отмечается, что на президентских выборах американские евреи десятилетиями голосовали преимущественно за кандидатов от Демократической партии, а не за их соперников-республиканцев, включая Трампа в 2016 году.

Позже Трамп объяснил, что имел в виду, что голосовать за демократов - это проявление "нелояльности к еврейскому народу Израиля".

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии и лидеры еврейских организаций немедленно осудили высказывания президента.

"Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", - сказал один из фаворитов президентской гонки сенатор Берни Сандерс.

Лидер-кандидат среди демократов, бывший вице-президент Джо Байден назвал комментарии Трампа "оскорбительными и такими, которые простить невозможно".

Либеральное вашингтонское лобби J Street и ряд других еврейских организаций также осудили комментарии президента.