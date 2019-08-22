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Espreso.tvМир"Либо невежество, либо нелояльность": Трамп раскритиковал американских евреев, которые поддерживают демократов

"Либо невежество, либо нелояльность": Трамп раскритиковал американских евреев, которые поддерживают демократов


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп спровоцировал очередной скандал, заявив, что американские евреи, голосуя за демократов, демонстрируют "либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность"
Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что на президентских выборах американские евреи десятилетиями голосовали преимущественно за кандидатов от Демократической партии, а не за их соперников-республиканцев, включая Трампа в 2016 году.

Позже Трамп объяснил, что имел в виду, что голосовать за демократов - это проявление "нелояльности к еврейскому народу Израиля".

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии и лидеры еврейских организаций немедленно осудили высказывания президента.

"Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", - сказал один из фаворитов президентской гонки сенатор Берни Сандерс.

Лидер-кандидат среди демократов, бывший вице-президент Джо Байден назвал комментарии Трампа "оскорбительными и такими, которые простить невозможно".

Либеральное вашингтонское лобби J Street и ряд других еврейских организаций также осудили комментарии президента.

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