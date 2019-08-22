"Хотим мира в мире": Трамп в очередной раз высказался за возвращение РФ в G8

22 августа, 2019, 13:29

Президент США Дональд Трамп высказался в пользу возвращения России в состав Большой семерки откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма

Об этом пишет Голос Америки.

"Возникает вопрос, должны ли мы вернуть Россию? Мы тратим много времени, говоря о России во время этих встреч. И она не присутствует. Я думаю, было бы хорошо, если бы Россия присутствовала, чтобы мы могли прямо с ними говорить, а не так, как сейчас, - по телефону и другим путем. Я думаю, что Россия должна быть частью этого, потому что мы добиваемся мира в мире, торговли и других вещей. Было бы намного легче, если бы Россия была в составе, как это всегда было" , - заявил Трамп.