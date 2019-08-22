"Хотим мира в мире": Трамп в очередной раз высказался за возвращение РФ в G8
22 августа, 2019, 13:29
Президент США Дональд Трамп высказался в пользу возвращения России в состав Большой семерки откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма
Об этом пишет Голос Америки.
"Возникает вопрос, должны ли мы вернуть Россию? Мы тратим много времени, говоря о России во время этих встреч. И она не присутствует. Я думаю, было бы хорошо, если бы Россия присутствовала, чтобы мы могли прямо с ними говорить, а не так, как сейчас, - по телефону и другим путем. Я думаю, что Россия должна быть частью этого, потому что мы добиваемся мира в мире, торговли и других вещей. Было бы намного легче, если бы Россия была в составе, как это всегда было" , - заявил Трамп.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию к G8 в 2020 году.
- Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
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