"Батькивщина" предложила кандидата на должность вице-спикера Рады
Об этом сообщил новоизбранный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, передает УНИАН.
"Батькивщина" сегодня выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера ", - сказал Кожемякин, но не назвал этого человека.
Кроме того, по словам депутата, на должность заместителя главы парламента также претендуют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".
В то же время, говоря об оппозиционности "Батькивщины" и ее взглядах на нынешнее распределение комитетов, Кожемякин заявил, что они поддерживают оппозиционные партии.
"Мы поддерживаем другие, я так понимаю, оппозиционные партии. Потому что сегодня Геращенко сказала, что фракция и партия "Европейская солидарность" тоже находится в оппозиции. И они после обеда тоже подают свою кандидатуру на должность вице-спикера", - заключил он.
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