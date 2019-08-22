"Батькивщина" предложила кандидата на должность вице-спикера Рады

22 августа, 2019, 16:20

22 августа во фракции Юлии Тимошенко назвали представителя, которого хотели бы видеть в руководстве новой Верховной Рады

Об этом сообщил новоизбранный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, передает УНИАН.

"Батькивщина" сегодня выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера ", - сказал Кожемякин, но не назвал этого человека.

Кроме того, по словам депутата, на должность заместителя главы парламента также претендуют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

В то же время, говоря об оппозиционности "Батькивщины" и ее взглядах на нынешнее распределение комитетов, Кожемякин заявил, что они поддерживают оппозиционные партии.

"Мы поддерживаем другие, я так понимаю, оппозиционные партии. Потому что сегодня Геращенко сказала, что фракция и партия "Европейская солидарность" тоже находится в оппозиции. И они после обеда тоже подают свою кандидатуру на должность вице-спикера", - заключил он.