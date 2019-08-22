Политзаключенного Бекирова госпитализируют
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Сегодня адвокат господина Бекирова сообщил, что после медицинского обследования в больнице им. Семашко его подзащитного было возвращено в Симферопольское СИЗО. Впрочем, адвокат подтвердил, что госпитализация крымского татарина 27 августа в Республиканскую больницу на недельное стационарное обследование все же состоится", - написала омбудсмен .
По ее словам, в таких действиях со стороны руководства РФ "усматривается выполнения второго решения ЕСПЧ".
Кроме того, Денисова отметила, что адвокат Бекирова связал этот процесс с окончательным рассмотрением Европейским судом дела его подзащитного о нарушении его прав РФ, запланированным на 6 сентября.
"Я надеюсь, что во время госпитализации он (Бекиров - ред.,) получит квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме, а также на обоснованное и справедливое решение суда в отношении гражданина Украины - Эдема Бекирова", - отметила омбудсмен.
- Напомним, 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста .
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В январе 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
- Жена Бекирова сообщила, что он заболел воспалением легких .
- ЕСПЧ обязал РФ допустить к тяжелобольному политзаключенному Бекирову независимых врачей.
- В начале августа тяжелобольной активист Эдем Бекиров написал заявление о том, что объявит голодовку в случае перевода его в Красноперекопск.
- 8 августа Крымский "суд" продлил арест Бекирову.
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