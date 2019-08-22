Политзаключенного Бекирова госпитализируют

22 августа, 2019, 18:45

С 27 августа крымскотатарского активиста Эдема Бекирова госпитализируют для проведения стационарного обследования

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Сегодня адвокат господина Бекирова сообщил, что после медицинского обследования в больнице им. Семашко его подзащитного было возвращено в Симферопольское СИЗО. Впрочем, адвокат подтвердил, что госпитализация крымского татарина 27 августа в Республиканскую больницу на недельное стационарное обследование все же состоится", - написала омбудсмен .

По ее словам, в таких действиях со стороны руководства РФ "усматривается выполнения второго решения ЕСПЧ".

Кроме того, Денисова отметила, что адвокат Бекирова связал этот процесс с окончательным рассмотрением Европейским судом дела его подзащитного о нарушении его прав РФ, запланированным на 6 сентября.

"Я надеюсь, что во время госпитализации он (Бекиров - ред.,) получит квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме, а также на обоснованное и справедливое решение суда в отношении гражданина Украины - Эдема Бекирова", - отметила омбудсмен.