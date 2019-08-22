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Espreso.tvОбществоПод Киевом обнаружили дворец Ахметова, - СМИ

Под Киевом обнаружили дворец Ахметова, - СМИ


фото: https://nv.ua/ukr
Под Киевом продолжается строительство дома олигарха Рината Ахметова площадью 12 тыс. км

Об этом сообщает Bihus info.

По данным журналистов, площадь здания занимает примерно 12 тыс. квадратных метров. В собственности олигарха поместье с 25 гектарами леса и ландшафтным дизайном, искусственными водоемами. Кроме того, на территории несколько гаражей, беседок и мостов. В самом центре находится симметричный огромный дворец. Имение находится в 35 километрах от столицы.

Строительство дома все еще продолжается.

Журналисты сообщили, что земля поместья находится в собственности компании бизнесмена, хотя по документам - это реабилитационный оздоровительный комплекс.

 

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