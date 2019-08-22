Первым соперником Усика в супертяжелом весе будет россиянин

22 августа, 2019, 12:00

В дебютном бою в супертяжелом весе Александр Усик встретится с россиянином Андреем Федосовым

Об этом сообщает boxingscene.

12 октября, в Чикаго, украинский боксер Александр Усик должен провести дебютный бой в супертяжелом весе. Стало известно, что соперником звездного украинца будет россиянин Андрей Федосов.

Соперник Усика провел 34 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 31 победу и потерпел три поражения.