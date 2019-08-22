Первым соперником Усика в супертяжелом весе будет россиянин
22 августа, 2019, 12:00
В дебютном бою в супертяжелом весе Александр Усик встретится с россиянином Андреем Федосовым
Об этом сообщает boxingscene.
12 октября, в Чикаго, украинский боксер Александр Усик должен провести дебютный бой в супертяжелом весе. Стало известно, что соперником звездного украинца будет россиянин Андрей Федосов.
Соперник Усика провел 34 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 31 победу и потерпел три поражения.
- 13 августа стало известно, что Карлос Такам, который должен был драться с 32-летним Александром Усиком 12 октября, подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing, из-за чего бой между боксерами не произойдет.
- Александр Усик за дебютный бой в супертяжелом весе получит $1,2 млн.
- Усик получил за победный поединок с британцем Тони Беллью самый большой гонорар в карьере - 2,5 млн евро.
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