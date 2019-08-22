//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПервым соперником Усика в супертяжелом весе будет россиянин

Первым соперником Усика в супертяжелом весе будет россиянин


фото: facebook
В дебютном бою в супертяжелом весе Александр Усик встретится с россиянином Андреем Федосовым

Об этом сообщает boxingscene.

12 октября, в Чикаго, украинский боксер Александр Усик должен провести дебютный бой в супертяжелом весе. Стало известно, что соперником звездного украинца будет россиянин Андрей Федосов.

Соперник Усика провел 34 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 31 победу и потерпел три поражения.

  • 13 августа стало известно, что Карлос Такам, который должен был драться с 32-летним Александром Усиком 12 октября, подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing, из-за чего бой между боксерами не произойдет.
  • Александр Усик за дебютный бой в супертяжелом весе получит $1,2 млн.
  • Усик получил за победный поединок с британцем Тони Беллью самый большой гонорар в карьере - 2,5 млн евро.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

21 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать