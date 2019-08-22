Пентагон о взрыве под Архангельском: РФ пытается расширить ядерный арсенал, чтобы действовать против США
22 августа, 2019, 11:17
Глава Пентагона Марк Эспер, комментируя взрывы на военном полигоне в районе российского города Северодвинск, сказал, что это свидетельствует о том, что РФ пытается расширить свой ядерный арсенал
Об этом он сказал в интервью Fox News Channel.
"Очевидно, что они (россияне, - ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", - отметил Эспер.
Он подчеркнул, что Вашингтон включит "эти новые виды вооружений, которые разрабатываются Россией" в новом соглашении, которое станет продолжением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Сейчас Россия имеет в распоряжении... крылатые ракеты средней дальности, возможно, оснащенные ядерными боеголовками и направленные в сторону Европы", - добавил глава Пентагона.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Согласно данным норвежского Центра радиационной защиты, радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
- При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз.
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