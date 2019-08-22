Пентагон о взрыве под Архангельском: РФ пытается расширить ядерный арсенал, чтобы действовать против США

22 августа, 2019, 11:17

Глава Пентагона Марк Эспер, комментируя взрывы на военном полигоне в районе российского города Северодвинск, сказал, что это свидетельствует о том, что РФ пытается расширить свой ядерный арсенал

Об этом он сказал в интервью Fox News Channel.

"Очевидно, что они (россияне, - ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", - отметил Эспер.

Он подчеркнул, что Вашингтон включит "эти новые виды вооружений, которые разрабатываются Россией" в новом соглашении, которое станет продолжением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Сейчас Россия имеет в распоряжении... крылатые ракеты средней дальности, возможно, оснащенные ядерными боеголовками и направленные в сторону Европы", - добавил глава Пентагона.