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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: евро перешло границу 28 грн

Официальный курс: евро перешло границу 28 грн


фото: reuters
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек по отношению к доллару

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, по состоянию на 22 августа официальный курс установлен на уровне 25,20 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,99 гривни (на 21 августа - 27,84 гривни).

 
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