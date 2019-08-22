Официальный курс: евро перешло границу 28 грн

22 августа, 2019, 10:33

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек по отношению к доллару

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, по состоянию на 22 августа официальный курс установлен на уровне 25,20 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,99 гривни (на 21 августа - 27,84 гривни).