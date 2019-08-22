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Espreso.tvОбществоОдин из "Слуг народа" отказался от мандата

Один из "Слуг народа" отказался от мандата


фото: stb
Избранный народным депутатом Андрей Лысюк, который был №69 избирательного списка политической партии "Слуга народа", направил в ЦИК заявление об отказе от депутатского мандата

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА в Facebook.

В четверг, 22 августа, на сегодняшнем заседании Комиссия признала Лисюка таким, который не получил депутатского мандата.

В то же время ЦИК признала избранным нардепом следующую по очередности кандидата в избирательном списке Слуга Народу, а именно Хоменко Елену.

 

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