Один из "Слуг народа" отказался от мандата
22 августа, 2019, 16:30
Избранный народным депутатом Андрей Лысюк, который был №69 избирательного списка политической партии "Слуга народа", направил в ЦИК заявление об отказе от депутатского мандата
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА в Facebook.
В четверг, 22 августа, на сегодняшнем заседании Комиссия признала Лисюка таким, который не получил депутатского мандата.
В то же время ЦИК признала избранным нардепом следующую по очередности кандидата в избирательном списке Слуга Народу, а именно Хоменко Елену.
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