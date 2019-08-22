Очередного украинца с чемпионата Испании отправляют в аренду

22 августа, 2019, 12:28

"Леганес" недоволен украинским защитником Василием Швецом и планирует отдать футболиста в аренду

Об этом сообщает AS.

Испанский "Леганес" планирует отдать в аренду украинского защитника Василия Кравца, руководители клуба не в восторге от 22-летнего футболиста и планируют купить на его позицию Сауля Гарсию из "Алавеса".

Василий Кравец перешел в "Леганес" зимой из "Луго" и провел 7 матчей. Трансферная стоимость футболиста по transfermarkt составляет 3 млн евро.