Очередного украинца с чемпионата Испании отправляют в аренду
22 августа, 2019, 12:28
"Леганес" недоволен украинским защитником Василием Швецом и планирует отдать футболиста в аренду
Об этом сообщает AS.
Испанский "Леганес" планирует отдать в аренду украинского защитника Василия Кравца, руководители клуба не в восторге от 22-летнего футболиста и планируют купить на его позицию Сауля Гарсию из "Алавеса".
Василий Кравец перешел в "Леганес" зимой из "Луго" и провел 7 матчей. Трансферная стоимость футболиста по transfermarkt составляет 3 млн евро.
- 5 марта украинский защитник "Леганес" Василий Кравец получил одну из самых высоких оценок за матч чемпионата Испании против "Леванте".
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