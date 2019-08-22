Обмен пленными готовится на 28-29 августа, - адвокат экс-беркутовца

22 августа, 2019, 18:58

Экс-бойца спецподразделения "Беркут" и участника так называемой "самообороны" Крыма Александра Саттарова готовят к обмену на одного военнопленного моряка

Об этом рассказал адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий, передает TheБабель.

"Его (Александра Саттарова) готовят к обмену на одного из наших моряков. На кого именно, сказать не могу. Все будет известно 28-29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией .... Не могу больше ничего добавить, потому что украинская сторона выполняет условия договоренностей, а на счет российской стороны никто не уверен ", - сказал защитник.

По словам Свинцицкого, об обмене на эти даты договорились "президенты стран.

Он добавил, что его подзащитный Саттаров доставлен в СБУ и проходит юридические процедуры оформления обмена.