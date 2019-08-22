Нет смысла оставаться в должности, если не будет взаимопонимания с новой командой, - Вятрович
Об этом сообщил Вятрович изданию "НВ".
"Я считаю, что государство еще нуждается в государственной политике восстановления национальной памяти и требует, собственно, такого инструмента, как Институт национальной памяти", - сказал Вятрович.
Однако, он добавил, что в перспективе государство может перестать нуждаться в отдельном институте по сохранению национальной памяти, а его функции могут быть переданы научным институтам.
Вятрович отметил, что хотел бы и дальше остаться в должности, если будет возможность "реализации государственной политики", если - нет, то он "не видит смысла" оставаться в своей должности.
"Если не будет понимания важности этой политики, если не будет возможности сотрудничать с Кабинетом министров, с правительством, с парламентом, с Офисом президента, то вряд ли есть смысл оставаться на этой должности для того, чтобы просто оставаться в должности", - заключил он .
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