Надеюсь, что возвращение политзаключенных не будет ценой присоединения РФ к G7 - Климпуш-Цинцадзе

22 августа, 2019, 18:29

Возвращение в Украину пленников Кремля может стать разменной монетой для возврата России в "Большую семерку"

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире Еспресо.TV

"Вчера видели новости, что появляется надежда на возвращение существенной части украинских политзаключенных домой, но надеюсь, это не будет ценой возвращения РФ в G7", - отметил г-жа вице-премьер-министр.

Также, по словам Климпуш-Цинцадзе, европейские политики могут воспользоваться неопытностью президента Зеленского в определенных аспектах и закрыть "украинский вопрос".

"Очевидно, что всегда и у друзей, и у врагов возникает соблазн при какой-то определенной неопытности. Есть много правительств, которые стремятся наконец перейти этот Рубикон и вернуться к обычному их бизнесу с Россией. Любая возможность, которая может быть предложена в результате несовершенных знаний, непонимание нюансов и деталей со стороны Украины, она будет использована Путиным. Это опасная возможность, потому что тогда у нас не будет реальной возможности влияния на Россию", - пояснила она.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляла, что после встречи во Франции с президентом Эммануэлем Макроной от президента РФ Владимира Путина ждут дальнейших шагов по освобождению политзаключенных.

Позже Кремль подтвердил контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.