На Южноукраинской атомной станции майнили криптовалюту. И случайно раскрыли государственную тайну

22 августа, 2019, 10:08

Работники Южноукраинской атомной электростанции занимались майнингом криптовалюты в одном из кабинетов админкорпуса и случайно разгласили государственную тайну

Об этом говорится в постановлении Центрального районного суда Николаева.

Для майнинга в нескольких кабинетах административного здания станции разместили компьютерную технику с выходом в интернет. В результате произошла утечка сведений о физической защите АЭС, которая является государственной тайной.

В результате обыска СБУ изъяла шесть видеокарт Radeon RX 470, два райзера, четыре блока питания, три системных блока, свитч с блоком питания, свитч без блока питания, материнскую плату, жесткий диск и другое оборудование, которое использовалось для майнинга.

Несанкционированную технику нашли также в помещениях, используемых военной частью 3044, расположенной на территории госпредприятия: 16 видеокарт, системный блок с инвентарным номером воинской части, семь жестких дисков, два твердотельных накопителя, флешку и роутер.

Кроме должностных лиц АЭС к майнингу криптовалют, по информации силовиков, могли быть причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие станцию.