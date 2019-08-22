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Espreso.tvОбществоНа Черниговщине горсовет не разрешил демонтировать изображение Сталина и Ленина в центре города

На Черниговщине горсовет не разрешил демонтировать изображение Сталина и Ленина в центре города


фото: videnovum
Новгород-Северский городской совет Черниговской области отказался согласовывать демонтаж мозаичных изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина, которые размещены на водонапорной башне в центре города

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В частности, на последнее заседание Новгород-Северского горсовета выносился вопрос о демонтаже этих мозаичных изображений в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", но только несколько депутатов проголосовали "за", в связи с чем решение не было принято.

Украинский институт национальной памяти (УИНП) констатирует, что эти мозаичные изображения символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному демонтажу, о чем местной власти сообщено еще в 2017 году. Также институт обратился в ГПУ и Нацполиции с просьбой расследовать наличие портретов в городе.

В то же время Новгород-Северский горсовет считает, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под декоммунизацию, поскольку они не являются ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в частности органами местного самоуправления, не предусмотрен в одном нормативно правовом акте.

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