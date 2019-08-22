МЗ поймало избранного от "Слуги народа" Дубинского на лжи

22 августа, 2019, 15:15

Блогер и новоизбранный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский опубликовал видео, где утверждает, что преобразование четырех крупнейших национальных медицинских учреждений Украины в казенные неприбыльные предприятия якобы приведет к банкротству таких заведений

Об этом сообщает пресс-служба МЗ в Facebook.

"Александр Дубинский, блоггер, известный рядом лживых заявлений о деятельности МЗ Украины, опубликовал видеозапись, в которой запугивает своих зрителей. Дубинский утверждает, что преобразование четырех крупнейших национальных медицинских учреждений Украины в казенные неприбыльные предприятия якобы приведет к банкротству таких заведений. Это ложь, которая может быть полезна только отдельным лицам в руководстве этих больниц, которые годами наживали состояния на деньгах из карманов пациентов ", - говорится в сообщении МЗ.

В ведомстве отмечают, что с 2020 года все медицинские учреждения, которые подпишут договор с НСЗУ, получать деньги за фактически предоставленные услуги в рамках программы медицинских гарантий. Деньги из карманов пациентов за то, что гарантированно оплачивает государство за счет налогоплательщиков, брать нельзя.

В видеозаписи также утверждение, что все деньги на здравоохранение были направлены на первичное звено медицинской помощи, а учреждения специализированной медицинской помощи - больницы, кардиоцентры - ничего не получают.

"Это ложь, ведь специализированные больницы получают деньги в пределах медицинской субвенции из государственного бюджета или отдельных бюджетных программ. С 2020 года все медицинские учреждения должны перейти на новую модель финансирования", - пояснили в МЗ.