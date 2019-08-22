Миллион евро получит человек, который докажет, что немецкого города Билефельд не существует
Об этом сообщает Newsweek.
Розыгрыш организовали в честь немецкой шутки о том, что Билефельда не существует, а люди, которые говорят, что бывали там - участники заговора. Все началось еще в 1993 году, когда студент Ахим Хелд написал в сервисе Usenet о том, что Билефельда не существует. С тех пор это стало мемом. В 2012 году даже Ангела Меркель пошутила об этом во время визита в город.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте организаторов и прислать фото, видео или текст, который бы доказывал, что такого города нет. Участвовать могут только совершеннолетние немцы.
1 Million € um zu beweisen, dass es etwas nicht gibt was offensichtlich existiert?- Fridays for Future Bielefeld (@ f4fbielefeld) August 21, 2019
Na da steigen wir doch glatt ein!
Die Person die uns auf Grundlage von wissenschaftlichem Konsens beweist, dass der Klimawandel nicht existiert, kriegt 1 Million € von uns! :) #Bielefeldmillion https://t.co/Xlt3M5DmWN pic.twitter.com/7BrkMER4bD
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики