Миллион евро получит человек, который докажет, что немецкого города Билефельд не существует

22 августа, 2019, 21:27

В честь известной немецкой шутки власти города Билефельд заплатят 1 млн евро человеку, который докажет, что города не существует

Об этом сообщает Newsweek.

Розыгрыш организовали в честь немецкой шутки о том, что Билефельда не существует, а люди, которые говорят, что бывали там - участники заговора. Все началось еще в 1993 году, когда студент Ахим Хелд написал в сервисе Usenet о том, что Билефельда не существует. С тех пор это стало мемом. В 2012 году даже Ангела Меркель пошутила об этом во время визита в город.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте организаторов и прислать фото, видео или текст, который бы доказывал, что такого города нет. Участвовать могут только совершеннолетние немцы.