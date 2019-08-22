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Espreso.tvОбществоМиллион евро получит человек, который докажет, что немецкого города Билефельд не существует

Миллион евро получит человек, который докажет, что немецкого города Билефельд не существует


фото: https://www.newsweek.com
В честь известной немецкой шутки власти города Билефельд заплатят 1 млн евро человеку, который докажет, что города не существует

Об этом сообщает Newsweek.

Розыгрыш организовали в честь немецкой шутки о том, что Билефельда не существует, а люди, которые говорят, что бывали там - участники заговора. Все началось еще в 1993 году, когда студент Ахим Хелд написал в сервисе Usenet о том, что Билефельда не существует. С тех пор это стало мемом. В 2012 году даже Ангела Меркель пошутила об этом во время визита в город.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте организаторов и прислать фото, видео или текст, который бы доказывал, что такого города нет. Участвовать могут только совершеннолетние немцы.

 

 

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