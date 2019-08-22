МИД и ОПУ готовят встречу Зеленского с Трампом в Варшаве
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "Укринформ".
Встреча должна состояться в Варшаве на мероприятиях, посвященных 80-летию со дня начала Второй мировой войны.
"МИД привлечено к этому процессу. Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - сказала Зеркаль.
Канцелярия президента Польши пригласила на 80-ю годовщину начала Второй мировой лидеров стран ЕС, НАТО и "Восточного партнерства". При этом представителей России на памятные мероприятия не пригласили.
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