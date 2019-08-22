МИД и ОПУ готовят встречу Зеленского с Трампом в Варшаве

22 августа, 2019, 15:05

Министерство иностранных дел и Офис президента Украины осуществляют подготовку встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "Укринформ".

Встреча должна состояться в Варшаве на мероприятиях, посвященных 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

"МИД привлечено к этому процессу. Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - сказала Зеркаль.

Канцелярия президента Польши пригласила на 80-ю годовщину начала Второй мировой лидеров стран ЕС, НАТО и "Восточного партнерства". При этом представителей России на памятные мероприятия не пригласили.