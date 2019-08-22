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Espreso.tvОбществоМИД РФ о заявлении Зеленского: вам подсунули бессмысленный набор букв

МИД РФ о заявлении Зеленского: вам подсунули бессмысленный набор букв


фото: reuters
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможного возвращения России в Большую семерку (G7)

"Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв", - написала она в Facebook.

Захарова заявила, что будет "по-братски периодически консультировать" Зеленского в вопросах дипломатии.

"А то неудобно даже: вроде, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - заявила она.

Ранее Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины .

Заявление президента Украины прозвучало через сутки после того, как президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G7.

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