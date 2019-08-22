Меркель, Джонсон и Макрон "похоронили" планы возвращения РФ в G8, - Reuters
Об этом сообщает немецкое бюро агентства Reuters.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду перед встречей с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявила, что Россию исключили из G8 по ряду причин, которые до сих пор имеют место. Это, в частности, аннексия украинского Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе.
По словам главы немецкого правительства, если Москва осуществит шаги для реализации Минских договоренностей, ситуацию можно будет оценить по-новому.
За несколько дней до саммита G7 во Франции президент Эммануэль Макрон также высказался против возвращения России.
"Я думаю, что возвращение России без выполнения условий будет признаком слабости G7", - цитирует агентство французского президента. По словам Макрона, это стало бы стратегической ошибкой.
Макрон отметил, что для возвращения России в группу наиболее развитых индустриальных государств должен быть решен украинский кризис.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также присоединился к этой позиции. Он отметил, что его правительство обвиняет Россию в использовании химического оружия на территории Великобритании.
"Россия создает провокации не только в Украине, но и во многих местах мира", - сказал Джонсон на встрече с Ангелой Меркель. России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вновь быть включенной в G7.
- Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
- Германия не поддержала возвращение России в G8.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8.
- Макрон заявил, что обязательным условием возвращения России в G8 является "поиск решения в отношении Украины".
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