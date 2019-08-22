Литературный Кураж Базар: Jamala, Карпа и книги 50-ти издательств

22 августа, 2019, 13:46

Уже второй год подряд Кураж Базар и крупнейший в Украине книжный интернет-магазин Yakaboo объединяют силы для проведения уникального благотворительного мероприятия — Литературного Кураж Базара

В этом году ценители книг, музыки, кино и просто веселых вечеринок соберутся под одной крышей 7-8 сентября в 19 павильоне ВДНХ.

Для посетителей готовится образовательная и развлекательная программа. В частности для взрослой аудитории планируются многочисленные лектории, мастер-классы, презентации, дискуссии, автограф-сессии. Например, Ростислав Семкив даст лекцию "Уроки Кинга: как работает хоррор", Анна Копылова и Дана Павлычко проведут портфолио ревю для иллюстраторов, Ирэна Карпа представит книгу «Добрі новини з Аральського моря», Татьяна Лукинюк, Даша Непочатова и Наталья Васюра будут дискутировать вокруг книги "Жінки, що біжать з вовками" и многое другое.

Дети же смогут посетить тематические уроки, мастер-классы, презентации книг и беседы, провести время в инклюзивном развлекательном пространстве: издательство "Маміно" проведет философскую беседу о чувствах, а издательство "Фонтан Казок" представит первую антологию сказок самых популярных украинских писателей с участием Ивана Андрусяка, Олега Колдуна, Юлии Вротной и Сашка Дерманского. Для самых маленьких гостей оборудуют пеленальную и тихую комнату. Дополнительно можно будет арендовать коляску.

В книжном маркете примут участие около 50 издательств, среди которых Видавництво Старого Лева, Yakaboo Publishing, "Основи", # книголав, "Рідна мова" и "Наш Формат".

Читать книги, вести дискуссии о литературе, посещать мероприятия, шопиться и угощаться десертами и вином посетители будут под тщательно подобранное музыкальное сопровождение, ответственными за которые в этом году станут Tompson Band, ЦЕ ШО, imaginarium, Ваня Якимов, Кауфман-Портников, Drum & Tuba, gram on vinil. Вишенкой на торте станет выступление Jamala. Она даст большой благотворительный концерт со специальной программой только для Кураж Базара!

Неотъемлемой частью Кураж Базара есть барахолка, где можно будет найти трендовые концептуальные вещи отечественных брендов, комфортные качественные наряды для малышей, актуальные аксессуары, zero waste продукцию, винтажные коллекции, стильную канцелярию и виниловые пластинки — все что нужно для встречи нового сезона. Уйти без новых приобретений будет очень сложно!

Кураж Базар — ежемесячная киевская благотворительная барахолка, созданная в 2014 году Аленой Гудковой. Кроме барахолки, организовываются инклюзивная детская зона, выступления артистов, ди-джеев, развлечения для всех, работает ресторанный дворик.

Yakaboo — крупнейший в Украине книжный интернет-магазин. Магазин работает с более 300 украинскими издательствами и импортирует книги из Британии. В ассортименте представлены бумажные, электронные и аудиокниги.