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Espreso.tvОбществоКиселев уходит из "Прямого канала"

Киселев уходит из "Прямого канала"

Журналист Евгений Киселев прекращает работу на "Прямом канале"

Об этом он заявил в программе "Итоги", которая выходит на Прямом канале.

Киселев сказал, что планирует заняться другими проектами, в том числе написанием книги.

"Я ухожу, чтобы заняться другими проектами. В том числе - начать писать большую книгу. Но эта работа трудно сочетается с моей работой на телевидении", - сказал Киселев.

Как пишет журналист Наталья Лигачева, по информации источников, на ТВ Киселев работать не будет.

"Но возможно сотрудничество с радио, можно предположить, что НВ", - пишет Лигачева.

 

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