Киселев уходит из "Прямого канала"
22 августа, 2019, 22:27
Журналист Евгений Киселев прекращает работу на "Прямом канале"
Об этом он заявил в программе "Итоги", которая выходит на Прямом канале.
Киселев сказал, что планирует заняться другими проектами, в том числе написанием книги.
"Я ухожу, чтобы заняться другими проектами. В том числе - начать писать большую книгу. Но эта работа трудно сочетается с моей работой на телевидении", - сказал Киселев.
Как пишет журналист Наталья Лигачева, по информации источников, на ТВ Киселев работать не будет.
"Но возможно сотрудничество с радио, можно предположить, что НВ", - пишет Лигачева.
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