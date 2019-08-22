Киселев уходит из "Прямого канала"

22 августа, 2019, 22:27

Журналист Евгений Киселев прекращает работу на "Прямом канале"

Об этом он заявил в программе "Итоги", которая выходит на Прямом канале.

Киселев сказал, что планирует заняться другими проектами, в том числе написанием книги.

"Я ухожу, чтобы заняться другими проектами. В том числе - начать писать большую книгу. Но эта работа трудно сочетается с моей работой на телевидении", - сказал Киселев.

Как пишет журналист Наталья Лигачева, по информации источников, на ТВ Киселев работать не будет.

"Но возможно сотрудничество с радио, можно предположить, что НВ", - пишет Лигачева.