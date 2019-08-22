Киев является одной из самых прозрачных столиц Европы - Transparency International

22 августа, 2019, 09:01

Международная антикоррупционная организация Transparency International назвала Киев одной из самых прозрачных европейских столиц

Таковы результаты пилотного исследования, которое проводили представители Transparency International из 20 стран, передает пресс-служба организации.

Кроме Киева, в перечень самых прозрачных европейских столиц вошли Вильнюс (Литва), Мадрид (Испания), Прага (Чехия), Приштина (Сербия) и Таллинн (Эстония). Эти города набрали менее 75% от общего количества баллов.

"Киев оказался в лидерах этого пилотного исследования, в частности, благодаря удобной национальной системе публичных закупок ProZorro, публичному реестру электронных деклараций и полноте информации на сайте КГГА. Но в то же время у нас нет реестра лоббистов, как, например, в Мадриде, информации о зарплате мэра и его советников", - рассказал исполнительный директор "Transparency International Украина" Андрей Боровик.

Эксперты учитывали наличие и доступность данных о бюджете города и закупок, о мэре, депутатах и их работе, а также доступ к публичной информации.