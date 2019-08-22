Квентин Тарантино впервые станет отцом
22 августа, 2019, 13:36
56-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэлла впервые станут родителями
Об этом пишет Elle.
"Даниэлла и Квентин Тарантино рады объявить, что они ждут ребенка", - говорится в официальном заявлении супругов.
Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели в ноябре 2018 года. Свадебная церемония состоялась 28 ноября в Лос-Анджелесе в кругу самых близких друзей пары.
Квентин и Даниэлла познакомились в 2009 году во время промотура фильма "Бесславные ублюдки", но поженились только летом 2017 года.
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