Квентин Тарантино впервые станет отцом

22 августа, 2019, 13:36

56-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэлла впервые станут родителями

Об этом пишет Elle.

"Даниэлла и Квентин Тарантино рады объявить, что они ждут ребенка", - говорится в официальном заявлении супругов.

Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели в ноябре 2018 года. Свадебная церемония состоялась 28 ноября в Лос-Анджелесе в кругу самых близких друзей пары.

Квентин и Даниэлла познакомились в 2009 году во время промотура фильма "Бесславные ублюдки", но поженились только летом 2017 года.