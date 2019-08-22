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Espreso.tvОбществоКрымских дезертиров и фигуранта дела "2 мая" готовят для обмена на украинских политзаключенных

Крымских дезертиров и фигуранта дела "2 мая" готовят для обмена на украинских политзаключенных

Осужденных за государственную измену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 г. в Одессе Евгения Мефедова готовят для обмена на украинских политзаключенных

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

"Это правда. Готовят не только их, но и других граждан Российской Федерации, содержащихся в Украине, а также граждан Украины. Процедуру проходят", - сказал Рыбин. Он выразил надежду, что обмен состоится самое ближайшее время. Вместе с тем Рыбин отказался уточнить сроки обмена, а также назвать фамилии других россиян, которых готовят для обмена.

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов - двое украинских военных, которые после аннексии Россией Крыма перешли на службу в армию. Их задержали в ноябре 2016 г. на админгранице с оккупированным полуостровом.

В феврале 2018 г. районные суды Киева осудили Одинцова к 14 годам заключения, а Баранова - до 13. Оба признаны виновными в государственной измене и дезертирстве.

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