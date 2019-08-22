Крымские активы Сбербанка Россия обжаловала победу Украины в арбитраже

22 августа, 2019, 10:53

Россия обжаловала решение арбитража Парижа по иску украинского Сбербанка, указав, что крымское отделение учреждения не подпадает под действие договора о защите инвестиций

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.

"Крымское отделение Сбербанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Сбербанка еще до 1992 года. Ощадбанк промолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженные доказательства "позволили РФ на основании норм французского права обратиться 19 августа по поводу просмотра арбитражного решения в тот же суд, который вынес первое решение".

В Минюсте напомнили, что с 2018 года РФ оспаривает правомерность арбитражных решений, вынесенных по искам украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданных в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанных с активами в Крыму.

"В ходе указанной работы были выявлены внутренние документы одного из истцов - Сбербанка, которые свидетельствуют о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением", - говорится в пресс-релизе.