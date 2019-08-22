Крымские активы Сбербанка Россия обжаловала победу Украины в арбитраже
Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.
"Крымское отделение Сбербанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Сбербанка еще до 1992 года. Ощадбанк промолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженные доказательства "позволили РФ на основании норм французского права обратиться 19 августа по поводу просмотра арбитражного решения в тот же суд, который вынес первое решение".
В Минюсте напомнили, что с 2018 года РФ оспаривает правомерность арбитражных решений, вынесенных по искам украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданных в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанных с активами в Крыму.
"В ходе указанной работы были выявлены внутренние документы одного из истцов - Сбербанка, которые свидетельствуют о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением", - говорится в пресс-релизе.
- Напомним, 26 ноября 2018 г. Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Сбербанка, а именно: взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма. Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации, сообщают в банке.
- 23 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Сбербанка" и дал разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,1 млрд с России в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.
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