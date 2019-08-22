Красный корпус университета Шевченко ненадолго стал белым. Фотофакт
22 августа, 2019, 09:20
Главный корпус Киевского университета им. Тараса Шевченко перекрашивают в белый цвет
Главный корпус Киевского университета им. Тараса Шевченко перекрашивают в белый цвет
Соответствующие фото опубликовали в сети с припиской:
"Красный корпус прихорашивается к 185-летию Университета".
Пользователи в комментариях начали возмущаться из-за того, что учебный корпус перекрасят в белый.
Однако пресс-служба успокоила, что университет все же будет красным.
"Это не белая краска, а так называемый финишный слой штукатурки. Это делается для того, чтобы поверхность была гладкой и краска ложилась ровно. После этого корпус будут красить в красный", - пояснили в университете изданию The Village Украины .
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