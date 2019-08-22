Красный корпус университета Шевченко ненадолго стал белым. Фотофакт

22 августа, 2019, 09:20

Главный корпус Киевского университета им. Тараса Шевченко перекрашивают в белый цвет

Главный корпус Киевского университета им. Тараса Шевченко перекрашивают в белый цвет

Соответствующие фото опубликовали в сети с припиской:

"Красный корпус прихорашивается к 185-летию Университета".

Пользователи в комментариях начали возмущаться из-за того, что учебный корпус перекрасят в белый.

Однако пресс-служба успокоила, что университет все же будет красным.

"Это не белая краска, а так называемый финишный слой штукатурки. Это делается для того, чтобы поверхность была гладкой и краска ложилась ровно. После этого корпус будут красить в красный", - пояснили в университете изданию The Village Украины .