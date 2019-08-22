Филарет подает иск в суд против Евстратия Зори

22 августа, 2019, 14:47

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет подает иск против архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори по факту "защиты чести и достоинства"

Об этом сообщил собственно Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) подает иск на архиепископа Евстратия (Зорю И.В.) о "защите чести и достоинства"", - написал Заря.

Архиепископ также рассказал, что ранее против него о защите чести и достоинства уже подавали в суд мужской монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ МП и ООО "Союз православных журналистов", которые эти суды проиграли.