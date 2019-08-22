Филарет подает иск в суд против Евстратия Зори
22 августа, 2019, 14:47
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет подает иск против архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори по факту "защиты чести и достоинства"
Об этом сообщил собственно Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.
"Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) подает иск на архиепископа Евстратия (Зорю И.В.) о "защите чести и достоинства"", - написал Заря.
Архиепископ также рассказал, что ранее против него о защите чести и достоинства уже подавали в суд мужской монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ МП и ООО "Союз православных журналистов", которые эти суды проиграли.
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