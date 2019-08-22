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Espreso.tvОбществоФламандские националисты из Бельгии предложили Трампу купить регион Валлония за 1 евро

Фламандские националисты из Бельгии предложили Трампу купить регион Валлония за 1 евро

Представители бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) предложили президенту США Дональду Трампу купить Валлонский регион Бельгии за 1 евро

Предложение обнародовало в Twitter молодежное крыло N-VA.

"Дорогой президент Дональд Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в предложении.

В сообщении авторы прикрепили фотоколлаж с нью-йоркским небоскребом Trump Tower на фоне валлонского города Дюрбюи.

Шутка фламандских националистов возмутила других жителей Бельгии. Представитель молодежной организации "Реформаторского движения" Стево Детри назвал шутку "грубой и глупой".

Валлония - пять южных провинций Бельгии, где наиболее распространен французский язык.

Новый фламандский альянс - политическая партия в Бельгии, действующая в Фламандском сообществе. Идеология партии основана на идеях умеренного консерватизма и фламандского национализма до отделения Фландрии от Бельгии.

 
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