Фламандские националисты из Бельгии предложили Трампу купить регион Валлония за 1 евро
Предложение обнародовало в Twitter молодежное крыло N-VA.
"Дорогой президент Дональд Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в предложении.
В сообщении авторы прикрепили фотоколлаж с нью-йоркским небоскребом Trump Tower на фоне валлонского города Дюрбюи.
Шутка фламандских националистов возмутила других жителей Бельгии. Представитель молодежной организации "Реформаторского движения" Стево Детри назвал шутку "грубой и глупой".
Валлония - пять южных провинций Бельгии, где наиболее распространен французский язык.
Новый фламандский альянс - политическая партия в Бельгии, действующая в Фламандском сообществе. Идеология партии основана на идеях умеренного консерватизма и фламандского национализма до отделения Фландрии от Бельгии.
Dear President @realDonaldTrump , one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa- Jong N-VA (@Jongnva) 21 августа 2019 г.
- Напомним, ранее Дональд Трамп потребовал купить в Дании Гренландию.
- Премьер-министр Дании назвала идею Трампа абсурдом.
- После реакции главы правительства Дании Трамп отменил встречу с ней.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики