Девушка футболиста Криштиану Роналду станцевала в нижнем белье

22 августа, 2019, 22:47

Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья и распространила видео в сети

Об этом модель Джорджина Родригес сообщила в Instagram.

На своей странице в Instagram она опубликовала откровенное видео, где танцует вместе с другими моделями в нижнем белье.