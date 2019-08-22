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Espreso.tvОбществоДевушка футболиста Криштиану Роналду станцевала в нижнем белье

Девушка футболиста Криштиану Роналду станцевала в нижнем белье


фото: Instagram
Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья и распространила видео в сети

Об этом модель Джорджина Родригес сообщила в Instagram.

На своей странице в Instagram она опубликовала откровенное видео, где танцует вместе с другими моделями в нижнем белье.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEW CAMPAIGN Let's dance with @yamamayofficial Happy Week !

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on

 

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