Девушка футболиста Криштиану Роналду станцевала в нижнем белье
22 августа, 2019, 22:47
Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья и распространила видео в сети
Об этом модель Джорджина Родригес сообщила в Instagram.
На своей странице в Instagram она опубликовала откровенное видео, где танцует вместе с другими моделями в нижнем белье.
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