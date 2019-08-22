//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДень независимости: Епифаний проведет молебен в Михайловском соборе

День независимости: Епифаний проведет молебен в Михайловском соборе

В Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре в День Независимости Украины настоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проведет молебен

Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

"Торжества начнутся в 12:00 открытием на территории монастыря отреставрированной скульптуры "Жертвам за веру". После этого в Михайловском соборе Блаженнейший владыка возглавит молебен за Украину", - говорится в сообщении.

Мероприятия в Златоверхом монастыре завершатся заупокойной литией по душам погибших за независимость Украины, которая будет совершена у Стены Памяти перед монастырем, отмечают в пресс-службе.

Также сообщается, что традиционно в этот день по благословению митрополита, молебны за Украину будут совершены в приходах и монастырях Православной Церкви Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать