День независимости: Епифаний проведет молебен в Михайловском соборе
22 августа, 2019, 22:18
В Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре в День Независимости Украины настоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проведет молебен
Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.
"Торжества начнутся в 12:00 открытием на территории монастыря отреставрированной скульптуры "Жертвам за веру". После этого в Михайловском соборе Блаженнейший владыка возглавит молебен за Украину", - говорится в сообщении.
Мероприятия в Златоверхом монастыре завершатся заупокойной литией по душам погибших за независимость Украины, которая будет совершена у Стены Памяти перед монастырем, отмечают в пресс-службе.
Также сообщается, что традиционно в этот день по благословению митрополита, молебны за Украину будут совершены в приходах и монастырях Православной Церкви Украины.
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