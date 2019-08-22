День независимости: Епифаний проведет молебен в Михайловском соборе

22 августа, 2019, 22:18

В Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре в День Независимости Украины настоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проведет молебен

Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

"Торжества начнутся в 12:00 открытием на территории монастыря отреставрированной скульптуры "Жертвам за веру". После этого в Михайловском соборе Блаженнейший владыка возглавит молебен за Украину", - говорится в сообщении.

Мероприятия в Златоверхом монастыре завершатся заупокойной литией по душам погибших за независимость Украины, которая будет совершена у Стены Памяти перед монастырем, отмечают в пресс-службе.

Также сообщается, что традиционно в этот день по благословению митрополита, молебны за Украину будут совершены в приходах и монастырях Православной Церкви Украины.