Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету, - Зеленский о Дне флага

22 августа, 2019, 19:31

Обнародовано обращение президента Владимира Зеленского по случаю Дня государственного флага

Видео опубликовано на странице Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.

"Завтра мы все будем отмечать День нашего флага. Для нас желтый и синий это давно уже не просто цвета. В эти цвета окрашены сердца каждого украинца. Я уверен, что завтра вся ФБ-лента будет желто-синей. Но давайте гордиться Украиной не только онлайн. Поэтому у меня есть предложение к украинцам. Сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон ", - сказал президент.

Напомним, что 23 августа Украина празднует День государственного флага.