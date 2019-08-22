Дания откроет свой искусственный молодежный остров

22 августа, 2019, 13:51

С 24 августа искусственный остров Флакфортет площадью 50 000 кв. м, который расположен у восточного побережья Дании в проливе Эресунн (6 км от Копенгагена), станет официально молодежным островом

Об этом пишет Copenhagen Post.

До 2023 года владельцем острова будет национальная скаутская организация.

Отмечается, что после реконструкции стоимостью 25 млн евро он стал крупнейшим в мире искусственным ландшафтом.

Около 1000 волонтеров будут помогать организовывать мероприятия, семинары, светские мероприятия, курсы, концерты, приключенческие гонки, дебаты и спуск по скалолазанию.

Его цель - сделать молодых людей более заинтересованными в социальной ответственности в своих общинах.

"У нас в руках золотое яйцо. Мы намерены целенаправленно работать для молодежи разного возраста, демографии и интересов, чтобы создать здоровую основу", - рассказал представитель местной власти.

Остров был первоначально построен в 1916 году для военных, чтобы использовать как ракетную базу. Он входил в состав морской обороны Копенгагена вместе с укрепленными островами Миддельгрундсфортет и Трекронерфортет.