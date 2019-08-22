Дания - богатая страна и должна тратить на НАТО больше: Трамп вновь раскритиковал Копенгаген

"К сведению, Дания тратит только 1,35% ВВП в НАТО. Они являются богатой страной и должна тратить 2%", - считает Трамп.

По его словам, сейчас только 8 из 28 стран-членов Альянса выделяют 2% ВВП в бюджет блока.

Трамп также отметил, что благодаря ему страны-члены НАТО согласились вместе тратить на 100 млрд долларов по сравнению с прошлым.

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 августа 2019 г.

Бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен в четверг раскритиковал Трампа за его твит. Он сказал, что готовность к обороне - это не только сумма потраченных денег.

"У нас было (пропорционально) столько же жертв в Афганистане, сколько и в США. Мы всегда непреклонны и готовы. Мы не примем, что наша готовность к обороне - это только о процентах. Я говорил это вам на саммите НАТО в Брюсселе в прошлом году", - написал Расмуссен в ответ Трампу в своем Twitter.

Комментарий Расмуссена углубил напряжение между Данией и США, которое возникло после того, как Трамп отменил визит в страну. Президент США назвал заявление нынешнего премьера Метте Фредериксен "отвратительным", когда она отвергла его идею покупки Гренландии как абсурдную.