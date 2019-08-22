Чешский перевозчик планирует в 2020 году запустить поезд в Украину

22 августа, 2019, 19:44

Частный чешский перевозчик RegioJet планирует с июня 2020 года запустить из Украины в Чехию прямой ночной поезд

Об этом сообщает Европейская правда.

Из общего расстояния более чем 700 км поезда будут проезжать лишь 8 км по территории Украины. Сообщение через Остраву, польский Краков или Ярослав должен завершиться на пограничном вокзале Мостиска-2.

Из Праги в Мостиск будет ходить ночной поезд, а во Львов пассажиры смогут добраться автобусом, предполагает перевозчик.

Поезд будет курсировать раз в день в каждом из направлений. Из Праги он будет отправляться в 22:10 и прибывать в Мостиск в 9:30.