Чешский перевозчик планирует в 2020 году запустить поезд в Украину
22 августа, 2019, 19:44
Частный чешский перевозчик RegioJet планирует с июня 2020 года запустить из Украины в Чехию прямой ночной поезд
Об этом сообщает Европейская правда.
Из общего расстояния более чем 700 км поезда будут проезжать лишь 8 км по территории Украины. Сообщение через Остраву, польский Краков или Ярослав должен завершиться на пограничном вокзале Мостиска-2.
Из Праги в Мостиск будет ходить ночной поезд, а во Львов пассажиры смогут добраться автобусом, предполагает перевозчик.
Поезд будет курсировать раз в день в каждом из направлений. Из Праги он будет отправляться в 22:10 и прибывать в Мостиск в 9:30.
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