Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов уже под Киевом
22 августа, 2019, 19:22
22 августа на грузовом причале филиала "Переяславский" состоялась разгрузка баржи с арбузами из Херсона
Об этом сообщает компания "Нибулон" в Facebook.
Отмечается, что судно за 4 дня с 400 тоннами херсонских арбузов добралось из Херсона в Переяслав-Хмельницкий. Отсюда сладкую ягоду уже будут доставлять в столичные супермаркеты торговой сети Сильпо предприятия Fozzy Group.
Уже третий год подряд эта компания транспортирует арбузы из Херсона в Киев.
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