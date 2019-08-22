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Espreso.tvОбществоБаржа с 400 тоннами херсонских арбузов уже под Киевом

Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов уже под Киевом

22 августа на грузовом причале филиала "Переяславский" состоялась разгрузка баржи с арбузами из Херсона

Об этом сообщает компания "Нибулон" в Facebook.

Отмечается, что судно за 4 дня с 400 тоннами херсонских арбузов добралось из Херсона в Переяслав-Хмельницкий. Отсюда сладкую ягоду уже будут доставлять в столичные супермаркеты торговой сети Сильпо предприятия Fozzy Group.

Уже третий год подряд эта компания транспортирует арбузы из Херсона в Киев.

 

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