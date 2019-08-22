Акция протеста в Гонконге закончилась столкновениями с полицией
Об этом сообщает Al Jazeera.
Акция была сидячей и приуроченной к месяцу со дня нападения группы неизвестных лиц на манифестантов возле станции "Юэн Лонг".
Митингующие забаррикадировали входы и выходы на станцию. Против правоохранителей использовали огнетушители, лазерные указки и маслянистую жидкость, которой заливали пол станции, чтобы помешать наступлению полицейских.
"Противостояние закончилось без дальнейших инцидентов, поскольку полиция отступила, и протестующие уехали в поездах", - говорится в сообщении.
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Напомним, 5 августа в Гонконге прошла вторая волна протестов: крупнейшая в новейшей истории забастовка, к которой присоединились работники 14 тысяч компаний и учреждений.
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Забастовка вызвала транспортный коллапс в восьмимиллионном городе с отменой 200 авиарейсов, параличом железнодорожного транспорта и временной остановкой метро.
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Полиция активно применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ бросали бутылки с зажигательной смесью.
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