//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАкция протеста в Гонконге закончилась столкновениями с полицией

Акция протеста в Гонконге закончилась столкновениями с полицией


фото: ibtimes
Акция протеста на станции метро "Юэн Лонг" в Гонконге 21 августа переросла в столкновение сотен демонстрантов с полицией

Об этом сообщает Al Jazeera.

Акция была сидячей и приуроченной к месяцу со дня нападения группы неизвестных лиц на манифестантов возле станции "Юэн Лонг".

Митингующие забаррикадировали входы и выходы на станцию. Против правоохранителей использовали огнетушители, лазерные указки и маслянистую жидкость, которой заливали пол станции, чтобы помешать наступлению полицейских.

"Противостояние закончилось без дальнейших инцидентов, поскольку полиция отступила, и протестующие уехали в поездах", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 5 августа в Гонконге прошла вторая волна протестов: крупнейшая в новейшей истории забастовка, к которой присоединились работники 14 тысяч компаний и учреждений.

  • Забастовка вызвала транспортный коллапс в восьмимиллионном городе с отменой 200 авиарейсов, параличом железнодорожного транспорта и временной остановкой метро.

  • Полиция активно применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ бросали бутылки с зажигательной смесью.

  • Китай стягивает войска в Гонконг.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

21 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать