Акция протеста в Гонконге закончилась столкновениями с полицией

22 августа, 2019, 07:57

Акция протеста на станции метро "Юэн Лонг" в Гонконге 21 августа переросла в столкновение сотен демонстрантов с полицией

Об этом сообщает Al Jazeera.

Акция была сидячей и приуроченной к месяцу со дня нападения группы неизвестных лиц на манифестантов возле станции "Юэн Лонг".

Митингующие забаррикадировали входы и выходы на станцию. Против правоохранителей использовали огнетушители, лазерные указки и маслянистую жидкость, которой заливали пол станции, чтобы помешать наступлению полицейских.

"Противостояние закончилось без дальнейших инцидентов, поскольку полиция отступила, и протестующие уехали в поездах", - говорится в сообщении.