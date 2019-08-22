68% курильщиков готовы отказаться от сигарет в пользу альтернативных никотиносодержащих продуктов – мировое исследование

22 августа, 2019, 11:05

Дезинформация об электронных сигаретах и системах нагревания табака является основной причиной, почему курильщики не бросают вредную привычку

Значительное количество курильщиков не готовы полностью бросить курить, но готовы перейти на потенциально более безопасные альтернативные табачные изделия – такие как электронные сигареты или системы нагрева табака.

Таковы результаты глобального исследования, проведенного в 13 странах, международной социологической и консалтинговой группой Povaddo.

В то время как четверо из пяти опрошенных респондентов понимают, что есть необходимость отказаться от курения сигарет, лишь чуть больше половины из них (55%) заявили, что имеют достаточно информации для принятия взвешенного решения.

90% опрошенных слышали об электронных сигаретах. 68% нынешних курильщиков заявили, что они с большей вероятностью перейдут на электронные сигареты или системы нагрева табака, если у них будет четкое понимание, чем эти продукты отличаются от сигарет. Наибольший процент готовности такого перехода демонстрирует Латинская Америка (80-85%) – вероятно, из-за недостаточности доступа к информации об альтернативных системах доставки никотина.

«В настоящее время существует огромное количество дезинформации о продуктах без табачного дыма, и это вызывает путаницу. Это одно из самых больших препятствий, с которым сталкивается мир, чтобы стать свободным от табачного дыма. Реальность такова, что есть лучшие опции для взрослых курильщиков, которые не бросают курить. Об этих альтернативах важно говорить на глобальном уровне, основываясь на научных исследованиях и фактах». – заявил главный исполнительный директор Philip Morris International Яцек Олчак.

Как показывает исследование, отказ от курения или переход на более безопасные альтернативы может иметь позитивное влияние на личные и социальные отношения бывших курильщиков.

Так, 48% опрошенных, которые переключились с сигарет на альтернативные табачные изделия, отметили улучшение отношений с семьей и друзьями.

53% курящих или ранее курящих респондентов чувствовали неловкость при общении с некурящими друзьями.

На основе данного исследования Philip MorrisInternational поддерживает глобальное движение #Unsmokeyourworld - это инициатива, призванная объединить сообщество людей, которые могут ускорить изменения в здравоохранении, усилив идею о том, что отказ от сигарет и никотина в целом является лучшим выбором, который может сделать любой курильщик, и поддерживая идею о том, что для курильщиков, которые иначе продолжили бы курить, есть лучшие альтернативы на выбор.

- Мы создаем движение, чтобы помочь миру стать свободным от сигаретного дыма. Эти результаты из одного из крупнейших кросс-культурных опросов, которые когда-либо проводились, о влиянии курения на отношения. Они показывают нам, где существуют различия в социальных ценностях, но, что более важно, они раскрывают сходства, которые помогут инициативе #unsmokeyourworld переходить от человека к человеку, от города к городу и от курящего к некурящему, чтобы запустить глобальные изменения». – заявила старшийвице-президент по глобальным коммуникациям PhilipMorris International Мариан Зальцман.

Социологическое исследование проведено компанией Provaddo с 24 апреля по 6 мая 2019 г. в 13 странах (Аргентина, Австралия, Бразилия, Гонконг (Китай), Дания, Германия, Россия, Израиль, Италия, Япония, Великобритания, Мексика и США). В рамках исследования опрошено 16 099 респондентов в возрасте от 21 до 74 лет. Статистическая погрешность составляет 1%.