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Espreso.tvОбщество20 убитых и 11 раненых оккупантов за 12 минут и разбитая вражеская техника: ВСУ провели сокрушительную операцию на Донбассе

20 убитых и 11 раненых оккупантов за 12 минут и разбитая вражеская техника: ВСУ провели сокрушительную операцию на Донбассе

В середине июля бойцы 54-й механизированной бригады провели на Донбассе блестящую операцию, уничтожив базу оккупантов, на которой находились военная техника и личный состав противника

Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мисягин.

По словам волонтера, операция стала самой быстрой успешной за время войны в Донбассе, а также впервые была снята на видео.

"Только 12 минут хватило боевой-разведывательной группе К-2 и команде "Министерство магии" из 54-й механизированной бригады, чтобы враг на себе почувствовал всю силу и мощь украинской пехоты. Вовремя полученная информация из штаба ОТУ "Север" о концентрации сил врага, грамотно и тайно проведенная разведка беспилотниками, начало операции в самое неожиданное время для врага, удар из разных мест и с разной дистанции, скорость и частота ударов, и постоянно коррегируемый огонь с воздуха - вот в чем залог успеха. Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовали всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожить базу террористов и всю технику. находившуюся там", - рассказал Мисягин.

Украинские военные уничтожили следующую вражескую технику:

  • зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10"
  • командно-штабную машину
  • БМП - 2 шт.
  • грузовики "УРАЛ" - 6 шт. уничтожены, 5 шт. подбиты
  • грузовики "КАМАЗ" - 4 шт уничтожены, 1 шт подбиты
  • грузовой кран
  • армейский джип

Кроме того, захватчики потеряли 20 боевиков убитыми и 11 - ранеными.

Операцию спланировали и провели, когда узнали, что оккупанты готовят обстрел из запрещенной 122-мм артиллерии. Вместо отвечать на вражеский обстрел, украинские военные дождались, когда террористы вернутся на базу вместе с техникой и нанесли сокрушительный удар.

"Когда вы будете смотреть это видео, то просто знайте, что все, кто помогает армии, приложились к этому успеху. Те планшеты с программами корректировки огня, дроны для разведки и прочее, вот все то, что мы благодаря вашей помощи передали в 54-ю бригаду, - это все было большим подспорьем для бойцов", - добавил волонтер.

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