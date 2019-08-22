20 убитых и 11 раненых оккупантов за 12 минут и разбитая вражеская техника: ВСУ провели сокрушительную операцию на Донбассе
Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мисягин.
По словам волонтера, операция стала самой быстрой успешной за время войны в Донбассе, а также впервые была снята на видео.
"Только 12 минут хватило боевой-разведывательной группе К-2 и команде "Министерство магии" из 54-й механизированной бригады, чтобы враг на себе почувствовал всю силу и мощь украинской пехоты. Вовремя полученная информация из штаба ОТУ "Север" о концентрации сил врага, грамотно и тайно проведенная разведка беспилотниками, начало операции в самое неожиданное время для врага, удар из разных мест и с разной дистанции, скорость и частота ударов, и постоянно коррегируемый огонь с воздуха - вот в чем залог успеха. Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовали всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожить базу террористов и всю технику. находившуюся там", - рассказал Мисягин.
Украинские военные уничтожили следующую вражескую технику:
- зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10"
- командно-штабную машину
- БМП - 2 шт.
- грузовики "УРАЛ" - 6 шт. уничтожены, 5 шт. подбиты
- грузовики "КАМАЗ" - 4 шт уничтожены, 1 шт подбиты
- грузовой кран
- армейский джип
Кроме того, захватчики потеряли 20 боевиков убитыми и 11 - ранеными.
Операцию спланировали и провели, когда узнали, что оккупанты готовят обстрел из запрещенной 122-мм артиллерии. Вместо отвечать на вражеский обстрел, украинские военные дождались, когда террористы вернутся на базу вместе с техникой и нанесли сокрушительный удар.
"Когда вы будете смотреть это видео, то просто знайте, что все, кто помогает армии, приложились к этому успеху. Те планшеты с программами корректировки огня, дроны для разведки и прочее, вот все то, что мы благодаря вашей помощи передали в 54-ю бригаду, - это все было большим подспорьем для бойцов", - добавил волонтер.
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