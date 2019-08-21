Журналисты "Рустави-2" бойкотируют работу телеканала
Об этом сообщает Радио Свобода.
По информации источника в телекомпании, руководство канала вело переговоры с журналистами о том, чтобы дневной выпуск "Курьера" вышел в эфир, как обычно, в 15:00. Однако, работники информационной службы "находятся в режиме бойкота".
Кроме того, съемочные группы не выехали на съемки и нет желающих и провести новостную программу.
Один из сотрудников "Рустави-2" заявил, что причина бойкота в том, что журналисты не имеют гарантий невмешательства руководства канала в редакционную политику.
21 августа в эфире канала не было также утренних программ новостей: вместо передач, которые обычно выходят в 9 и 10 утра, транслировали сериалы. На сайте телекомпании с ночи не обновлялась новостная лента.
Ранее ведущие грузинского телеканала "Рустави-2" Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили объявили об увольнении в эфире выпуска программы новостей.
Накануне руководство канала "Рустави-2" уволило Георгия Габуния и ряд других ведущих журналистов телеканала из-за конфликта интересов.
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