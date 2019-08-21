//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЖурналисты "Рустави-2" бойкотируют работу телеканала

Журналисты "Рустави-2" бойкотируют работу телеканала

В среду, 21 августа в эфир телекомпании "Рустави-2" не вышла новостная программа "Курьер", запланированная на 12.00, а вместо нее был показан художественный фильм

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации источника в телекомпании, руководство канала вело переговоры с журналистами о том, чтобы дневной выпуск "Курьера" вышел в эфир, как обычно, в 15:00. Однако, работники информационной службы "находятся в режиме бойкота".

Кроме того, съемочные группы не выехали на съемки и нет желающих и провести новостную программу.

Один из сотрудников "Рустави-2" заявил, что причина бойкота в том, что журналисты не имеют гарантий невмешательства руководства канала в редакционную политику.

21 августа в эфире канала не было также утренних программ новостей: вместо передач, которые обычно выходят в 9 и 10 утра, транслировали сериалы. На сайте телекомпании с ночи не обновлялась новостная лента.

Ранее ведущие грузинского телеканала "Рустави-2" Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили объявили об увольнении в эфире выпуска программы новостей.

Накануне руководство канала "Рустави-2" уволило Георгия Габуния и ряд других ведущих журналистов телеканала из-за конфликта интересов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 августа, 2019 среда

больше новостей

21 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать