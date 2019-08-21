Журналисты "Рустави-2" бойкотируют работу телеканала

21 августа, 2019, 17:44

В среду, 21 августа в эфир телекомпании "Рустави-2" не вышла новостная программа "Курьер", запланированная на 12.00, а вместо нее был показан художественный фильм

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации источника в телекомпании, руководство канала вело переговоры с журналистами о том, чтобы дневной выпуск "Курьера" вышел в эфир, как обычно, в 15:00. Однако, работники информационной службы "находятся в режиме бойкота".

Кроме того, съемочные группы не выехали на съемки и нет желающих и провести новостную программу.

Один из сотрудников "Рустави-2" заявил, что причина бойкота в том, что журналисты не имеют гарантий невмешательства руководства канала в редакционную политику.

21 августа в эфире канала не было также утренних программ новостей: вместо передач, которые обычно выходят в 9 и 10 утра, транслировали сериалы. На сайте телекомпании с ночи не обновлялась новостная лента.

Ранее ведущие грузинского телеканала "Рустави-2" Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили объявили об увольнении в эфире выпуска программы новостей.

Накануне руководство канала "Рустави-2" уволило Георгия Габуния и ряд других ведущих журналистов телеканала из-за конфликта интересов.