Зеленский не проводил никаких открытых и публичных конкурсов на должности глав ОГА, - Розенко
21 августа, 2019, 14:25
Президент Украины Владимир Зеленский не будет придерживаться своих же провозглашенных принципов процедуры избрания губернаторов
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в Facebook.
"Президент Зеленский не реагирует на конструктивные предложениях и продолжает свой уверенный прогресс по граблям. На рассмотрение Правительства вновь внесены очередные кандидатуры на должности глав ОГА. Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же Президентом принципы», - написал Розенко.
В частности, по словам вице-премьера, речь идет о следующих нарушениях:
- Никаких "открытых, прозрачных, честных и публичных" конкурсов на должности глав ОГА не было проведено;
- "Отбор" кандидатов было осуществлено тайно от общества без привлечения известных HR агентств;
- "Отбор" кандидатов проходил в кулуарный способ. Фамилии кандидатов не было обнародовано и не происходило ни одного общественного обсуждения этих кандидатур. И вновь членам Правительства были розданы материалы о кандидатах, и вообще перечень кандидатов только за полчаса до заседания правительства.
В среду, 21 августа, Зеленский внес на рассмотрение Правительства следующие кандидатуры:
- Скальского Владислава Владимировича на должность председателя Винницкой ОГА;
- Туринка Виталия Викторовича на должность председателя Запорожской ОГА;
- Кузнеца Виталия Станиславовича на должность председателя Ровенской ОГА;
Ранее Команда Зеленского объявляла о конкурсах на должности руководителей ОГА. Заявки можно оставлять на сайте Lift .
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