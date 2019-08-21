Зеленский не проводил никаких открытых и публичных конкурсов на должности глав ОГА, - Розенко

21 августа, 2019, 14:25

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в Facebook.

"Президент Зеленский не реагирует на конструктивные предложениях и продолжает свой уверенный прогресс по граблям. На рассмотрение Правительства вновь внесены очередные кандидатуры на должности глав ОГА. Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же Президентом принципы», - написал Розенко.

В частности, по словам вице-премьера, речь идет о следующих нарушениях:

Никаких "открытых, прозрачных, честных и публичных" конкурсов на должности глав ОГА не было проведено;

"Отбор" кандидатов было осуществлено тайно от общества без привлечения известных HR агентств;

"Отбор" кандидатов проходил в кулуарный способ. Фамилии кандидатов не было обнародовано и не происходило ни одного общественного обсуждения этих кандидатур. И вновь членам Правительства были розданы материалы о кандидатах, и вообще перечень кандидатов только за полчаса до заседания правительства.

В среду, 21 августа, Зеленский внес на рассмотрение Правительства следующие кандидатуры:

Скальского Владислава Владимировича на должность председателя Винницкой ОГА;

Туринка Виталия Викторовича на должность председателя Запорожской ОГА;

Кузнеца Виталия Станиславовича на должность председателя Ровенской ОГА;

Ранее Команда Зеленского объявляла о конкурсах на должности руководителей ОГА. Заявки можно оставлять на сайте Lift .