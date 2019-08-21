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Espreso.tvОбществоИнсценировка убийства в Броварах: жена 2 года назад "заказывала" своего экс-супруга, который на этот раз "заказал" ее

Инсценировка убийства в Броварах: жена 2 года назад "заказывала" своего экс-супруга, который на этот раз "заказал" ее

В 2017 году жителя Броваров заказала его экс-супруга, с которой он не мог поделить общее имущество

Об этом сообщила пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, передает Украинская правда .

Отмечается, что тогда женщина обратилась к одному из участников преступной группы с "заказом" побить своего бывшего мужа, чтобы он физически не мог принимать участия в судебных заседаниях по разделу имущества.

В 3 эпизодах нападения на данного предпринимателя в Броварах участвовали 6 человек. Они наносили ему телесные повреждения, в том числе с использованием железных предметов.

Сейчас дело 2017 года находится в суде на стадии допроса свидетелей.

Напомним, что СБУ провела спецоперацию с инсценировкой убийства Надежды Головач и ее дочери. Правоохранители выяснили, что их "заказал" экс-супруг Надежды за $ 50 тыс.

Экс-супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет.

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