Имя нового премьера станет известно 29 августа, - Арахамия

21 августа, 2019, 13:12

Избраный народным депутатом от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень много", - цитирует Арахамию Интерфакс-Украина.

На вопрос о том, останется ли кто в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, Арахамия ответил утвердительно.

"Кто-то останется ... Я точно знаю, что один человек (останется - ред.) - 100%", - сказал избранный депутат.

При этом Арахамия отказался называть фамилию, отметив, что "у всех есть шансы", но "один человек точно будет".

Добавим, что сам Арахамия претендует на должность главы фракции "Слуга народа" в новой Раде.