Warner Bros. анонсировал продолжение фильма "Матрица"
21 августа, 2019, 15:40
Актерский состав четвертой части фильма "Матрица" останется без изменений: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют главных героев. Кроме того, режиссером будущей ленты выступит Лана Вачовски, которая снимала и предыдущие эпизоды
Об этом сообщил руководитель студии Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих, передает BBC Украина.
"Лана (Вачовски, - ред.) - настоящий визионер, уникальный и творческий режиссер. Мы в восторге от того, что она пишет сценарий для этой части, спродюсирует и снимет ее", - сказал Эммерих.
Лана Вачовски сказала, что очень рада, что персонажи "Матрицы" вернулись в ее жизнь.
"Я благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями", - заявила она.
- Напомним, первая часть "Матрицы" вышла на экраны в 1999 году и стала настоящим хитом. Лента рассказывает о мире будущего, в котором реальность, в которой существуют большинство людей, на самом деле симуляцией.
- В 2003 году вышли еще две части трилогии: "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция". В мировом прокате фильмы собрали более 1,6 миллиарда долларов.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики