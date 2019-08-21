Warner Bros. анонсировал продолжение фильма "Матрица"

21 августа, 2019, 15:40

Актерский состав четвертой части фильма "Матрица" останется без изменений: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют главных героев. Кроме того, режиссером будущей ленты выступит Лана Вачовски, которая снимала и предыдущие эпизоды

Об этом сообщил руководитель студии Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих, передает BBC Украина.

"Лана (Вачовски, - ред.) - настоящий визионер, уникальный и творческий режиссер. Мы в восторге от того, что она пишет сценарий для этой части, спродюсирует и снимет ее", - сказал Эммерих.

Лана Вачовски сказала, что очень рада, что персонажи "Матрицы" вернулись в ее жизнь.

"Я благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями", - заявила она.