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Espreso.tvОбществоWarner Bros. анонсировал продолжение фильма "Матрица"

Warner Bros. анонсировал продолжение фильма "Матрица"

Актерский состав четвертой части фильма "Матрица" останется без изменений: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют главных героев. Кроме того, режиссером будущей ленты выступит Лана Вачовски, которая снимала и предыдущие эпизоды

Об этом сообщил руководитель студии Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих, передает BBC Украина.

"Лана (Вачовски, - ред.) - настоящий визионер, уникальный и творческий режиссер. Мы в восторге от того, что она пишет сценарий для этой части, спродюсирует и снимет ее", - сказал Эммерих.

Лана Вачовски сказала, что очень рада, что персонажи "Матрицы" вернулись в ее жизнь.

"Я благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями", - заявила она.

  • Напомним, первая часть "Матрицы" вышла на экраны в 1999 году и стала настоящим хитом. Лента рассказывает о мире будущего, в котором реальность, в которой существуют большинство людей, на самом деле симуляцией.
  • В 2003 году вышли еще две части трилогии: "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция". В мировом прокате фильмы собрали более 1,6 миллиарда долларов.

 

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